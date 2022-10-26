Руководитель Минстроя Башкирии получил предостережение от прокуратуры

17:50, 26 окт 2022

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин объявил и.о. министра строительства и архитектуры республики Егору Родину предостережение о недопустимости срыва строительства нового корпуса Республиканского кардиологического центра в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.







Сегодня, 26 октября, прокурор выезжал с проверкой на строящийся медицинский объект. Было установлено, что возведение здания ведется с отступлением от производственного графика, эффективность выполнения работ является низкой, площадка не укомплектована рабочими бригадами, отделка помещений проведена некачественно.



Прокурор республики заслушал представителей заказчика и генерального подрядчика, а также поручил своим подчиненным организовать дополнительные проверочные мероприятия.



Для недопущения срыва строительства объекта эксплуатацию Игорь Пантюшин объявил и.о. главе регионального Минстроя предостережение о недопустимости нарушения законодательства.





Кроме того, прокуратура Кировского района Уфы возбудила в отношении руководителей ГКУ «Управление капитального строительства» и ООО «СУ-10» производства по делам об административном правонарушении «нарушение сроков исполнения контракта» и внесла в их адрес представления.

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Фото: Прокуратура Башкирии