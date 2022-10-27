В Шаранском районе Башкирии чиновники на два года оставили детей без детской площадки

10:55, 27 окт 2022

В Шаранском районе к ответственности привлекли местную администрацию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



Как следует из материалов прокурорской проверки, в мае 2020 года Шаранское сельское поселение получило 330 тысяч рублей на установку детской площадки. Необходимые конструкции действительно приобрели, однако в итоге больше двух лет она просто хранилась без дела под открытым небом на территории одного из предприятий района.







Ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки после вмешательства прокуратуры. В итоге дети наконец получили долгожданный городок, а администрация — штраф за нецелевое использование средств.

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Фото: прокуратура РБ