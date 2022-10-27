В Башкирии на дорогах проводят проверки

13:58, 27 окт 2022

В Башкирии вновь проходят рейды ГИБДД. Об этом сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.



Инспекторы дежурят на 1442 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Массовые проверки проводятся с участием сотрудников по делам несовершеннолетних ОМВД по Чишминскому району.



Сообщается, что рейдовые мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



Владимир Севастьянов уточнил, что в ходе рейда инспекторы проверят соблюдение требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram