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В Башкирии на дорогах проводят проверки

В Башкирии на дорогах проводят проверки

13:58, 27 окт 2022

В Башкирии вновь проходят рейды ГИБДД. Об этом сообщил главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов.

Инспекторы дежурят на 1442 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Массовые проверки проводятся с участием сотрудников по делам несовершеннолетних ОМВД по Чишминскому району.

Сообщается, что рейдовые мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Владимир Севастьянов уточнил, что в ходе рейда инспекторы проверят соблюдение требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: i-gazeta.com
Теги: ГИБДД Башкирия Севастьянов Владимир
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