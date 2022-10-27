Какие изменения вступят в силу в ноябре 2022 года

13:42, 27 окт 2022

В России с 1 ноября вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян в последний месяц осени



Изменится график выдачи пенсий



Из-за длинных выходных с 4 по 6 ноября пенсии выплатят раньше – это касается пенсионеров, которые получают выплаты на карту 4 числа. Если же пособия передает почтальон, то график выдачи пенсий будет зависеть от работы почтового отделения: выплаты доставят либо 3, либо 5 ноября.



Новое ограничение продажи акций неквалифицированным инвесторам



С 1 ноября неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, если доля этой покупки будет составлять 10% и более от портфеля инвестора. С 1 декабря этот порог составит 5%, а с 2023 года брокеры и вовсе должны приостановить исполнение поручений неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.



Ограничение вывоза красной икры с Камчатки



С 1 ноября один человек сможет провезти самолетом не более 10 кг красной икры – в багаже или ручной клади. Ограничение будет действовать до августа 2025 года. Уточняется, что меры коснутся деликатеса не в заводской упаковке с маркировкой ЕЭС.



Россиян ждут длинные выходные



Жители России в начале ноября проведут короткую рабочую неделю из-за празднования Дня народного единства. Так, 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, а 4, 5 и 6 ноября – выходными днями. Следующие длительные выходные ожидаются только в следующем году – в январе.



Пенсионеры получат надбавку



С 1 ноября россиянам, которым исполнилось 80 лет в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к пенсии. Достигшие этого возраста пенсионеры получат фикс в 14 441 рубль 48 копеек в месяц. Также увеличат размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров.



Появится возможность отозвать согласие на обработку персональных данных



Россияне с 15 ноября смогут отозвать свое согласие на обработку персональных данных через Госуслуги. У пользователя в личном кабинете будут отображаться все согласия, которые он выдал ранее органам и организации при получении государственных и коммерческих услуг.



Работодателей начнут штрафовать за отсутствие отчетов в военкомат



С 1 ноября работодателей начнут штрафовать за три неправильных отчета в военкомат. Речь идет о годовых отчетах о воинском учете, также компании, которые ведут бронирование сотрудников, должны предоставить два отчета. За нарушение порядка сдачи документации директору организации или сотруднику, ответственному за воинский учет, будет грозить ответственность.



Кредиторы смогут проверять факт мобилизации в ФНС



Банки смогут запрашивать у ФНС информацию о мобилизации клиента. Это касается мобилизованных предпринимателей, которые будут запрашивать кредитные каникулы: если бизнесмены не смогут предоставить документ о мобилизации, то кредитор сам сможет проверить эту информацию.



Загранпаспорта с биометрией можно будет получить в МФЦ



30 ноября истекает срок ограничения на выдачу загранпаспортов с биометрией только в МВД. С 1 декабря оформить и получить этот документ можно будет в офисах МФЦ.



В Башкирии будут работать электронные турпутевки



Жители Башкирии смогут получать сведения из единой информационной системы электронных путевок. Это поможет защитить права туристов, так как туроператоры и турагенты будут вести свою деятельность открыто.



Освобождение от уплаты транспортного налога участников СВО из Башкирии



В ноябре республиканские власти примут закон об освобождении семей участников СВО от уплаты транспортного налога. Мера поддержки будет распространяться на одно транспортное средство каждого типа. Уточняется, что, несмотря на принятие документа в ноябре, закон будет действовать на весь 2022 год.

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