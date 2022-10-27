Какие изменения вступят в силу в ноябре 2022 года

15:43, 27 окт 2022

В России с 1 ноября вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян в последний месяц осени

Изменится график выдачи пенсий









Из-за длинных выходных с 4 по 6 ноября пенсии выплатят раньше – это касается пенсионеров, которые получают выплаты на карту 4 числа. Если же пособия передает почтальон, то график выдачи пенсий будет зависеть от работы почтового отделения: выплаты доставят либо 3, либо 5 ноября.

Новое ограничение продажи акций неквалифицированным инвесторам

Ограничение вывоза красной икры с Камчатки

Россиян ждут длинные выходные

Пенсионеры получат надбавку





С 1 ноября неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, если доля этой покупки будет составлять 10% и более от портфеля инвестора. С 1 декабря этот порог составит 5%, а с 2023 года брокеры и вовсе должны приостановить исполнение поручений неквалифицированных инвесторов по покупке ценных бумаг эмитентов из недружественных стран.С 1 ноября один человек сможет провезти самолетом не более 10 кг красной икры – в багаже или ручной клади. Ограничение будет действовать до августа 2025 года. Уточняется, что меры коснутся деликатеса не в заводской упаковке с маркировкой ЕЭС.Жители России в начале ноября проведут короткую рабочую неделю из-за празднования Дня народного единства. Так, 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, а 4, 5 и 6 ноября – выходными днями. Следующие длительные выходные ожидаются только в следующем году – в январе.

С 1 ноября россиянам, которым исполнилось 80 лет в октябре, вдвое повысят фиксированную выплату к пенсии. Достигшие этого возраста пенсионеры получат фикс в 14 441 рубль 48 копеек в месяц. Также увеличат размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

Появится возможность отозвать согласие на обработку персональных данных

Работодателей начнут штрафовать за отсутствие отчетов в военкомат

Кредиторы смогут проверять факт мобилизации в ФНС

Загранпаспорта с биометрией можно будет получить в МФЦ

В Башкирии будут работать электронные турпутевки









Россияне с 15 ноября смогут отозвать свое согласие на обработку персональных данных через Госуслуги. У пользователя в личном кабинете будут отображаться все согласия, которые он выдал ранее органам и организации при получении государственных и коммерческих услуг.С 1 ноября работодателей начнут штрафовать за три неправильных отчета в военкомат. Речь идет о годовых отчетах о воинском учете, также компании, которые ведут бронирование сотрудников, должны предоставить два отчета. За нарушение порядка сдачи документации директору организации или сотруднику, ответственному за воинский учет, будет грозить ответственность.Банки смогут запрашивать у ФНС информацию о мобилизации клиента. Это касается мобилизованных предпринимателей, которые будут запрашивать кредитные каникулы: если бизнесмены не смогут предоставить документ о мобилизации, то кредитор сам сможет проверить эту информацию.30 ноября истекает срок ограничения на выдачу загранпаспортов с биометрией только в МВД. С 1 декабря оформить и получить этот документ можно будет в офисах МФЦ.

Жители Башкирии смогут получать сведения из единой информационной системы электронных путевок. Это поможет защитить права туристов, так как туроператоры и турагенты будут вести свою деятельность открыто.

Освобождение от уплаты транспортного налога участников СВО из Башкирии

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В ноябре республиканские власти примут закон об освобождении семей участников СВО от уплаты транспортного налога. Мера поддержки будет распространяться на одно транспортное средство каждого типа. Уточняется, что, несмотря на принятие документа в ноябре, закон будет действовать на весь 2022 год.