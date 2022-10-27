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Бывший мэр Уфы Сергей Греков получил штраф за неисполнение решения ФАС

Бывший мэр Уфы Сергей Греков получил штраф за неисполнение решения ФАС

21:38, 27 окт 2022

Кировский районный суд Уфы оставил в силе назначенное бывшему мэру города Сергею Грекову наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей. Теперь бывшему чиновнику республики придется погасить долг за неисполнение в срок решений антимонопольной службы.



Напомним, в феврале этого года заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии Юлия Дудина углядела в действиях экс-мэра нарушение по части 2.1 статьи 19.5 КоАП РФ, то есть невыполнение в срок законного предписания вышеуказанного ведомства.


Как оказалось, от Грекова требовалось внести изменения в документ планирования пассажирских перевозок. Как отмечается, установленная проблема на сегодняшний день уже решена.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа Греков Сергей Николаевич
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