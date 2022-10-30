Житель Буздяка из-за ревности убил жену и мать своих троих детей 26 ударами ножа

20:03, 30 окт 2022

В Благоварском районе вынесли приговор жителю Буздяка, который жестоко расправился со своей бывшей супругой, убив ее 26 ударами ножа.







Все произошло в ночь на 14 января 2022 года. Мужчина приехал к своей бывшей жене, но дома ее не оказалось. Он уже собирался уходить, как неожиданно подъехал автомобиль, откуда вышла его экс-возлюбленная. Обуреваемый яростью и ревностью душегуб схватил из бардачка нож и стал ломиться домой к бывшей жене, а когда та открыла дверь, то начал наносить ей множественные удары в грудь, шею и живот. От полученных ранений несчастная скончалась на месте.



На суде мужчина свою вину отрицать не стал. Он поведал, что познакомился с будущей женой в 2013 году, практически сразу она забеременела, хотя ее родители и были категорически против свадьбы – мол, жених другой национальности и вероисповедания. Тем не менее, влюбленные все же расписались, у них родилось трое детей.









Семейную жизнь пары сложно было назвать счастливой: мужчина постоянно ревновал и избивал свою жену, почти не работал. В 2017 году, устав от побоев и унижений, женщина забрала детей и ушла от супруга, но продолжал контролировать ее жизнь и угрожать, если она решит завести с кем-нибудь роман. Как утверждал на заседании сам подсудимый, в ту ночь он приревновал ее к новому кавалеру, а тот оказался обычным таксистом, который подвозил женщину до дома.



- Она ничего не доказала. Мы же договорились, что будем вместе жить, все будет нормально. Я пошел против друзей, родителей и хотел начать снова жить без обмана. Из-за этого так и получилось, - бормотал на суде убийца.



В итоге суд назначил душегубу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.





Напомним, что подобная история произошла в августе в Белорецком районе. Бывший муж молодой чиновницы Дины Махияновой подкараулил женщину возле дома и нанес ей множество ножевых ударов, от которых женщина умерла на месте. Следователям Алик Махиянов сообщил, что сделал это из-за ревности, потому что хотел вернуть ее и детей. В итоге сейчас мужчина находится в СИЗО, пока идет расследование уголовного дела.

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