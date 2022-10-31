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В Башкирии вынесли приговор руководителю Кушнаренковского района Руслану Гизатуллину

В Башкирии вынесли приговор руководителю Кушнаренковского района Руслану Гизатуллину

15:26, 31 окт 2022

Суд вынес приговор руководителю Кушнаренковского района Руслану Гизатуллину. Напомним, ранее против чиновника завели уголовное дело по статье по превышении должностных полномочий.



По версии следствия, в результате земельных махинаций глава муниципалитета нанес бюджету ущерб на сумму в 2,9 млн рублей: в июне 2019 года власти района передали компании «Авента» участок вблизи села Первушина, стоимость которого составляла 8 млн рублей. При этом в октябре чиновник подписал постановление, согласно которому были проведены торги по продаже земли уже за 5,1 млн рублей, в которых победило то же предприятие. В ноябре ситуацией заинтересовался Следственный комитет, главу района временно отстранили от должности.

Вскоре Руслан Гизатуллин дал большое интервью районной газете «Авангард», в котором прокомментировал происходящее. Чиновник, в частности, отмечал, что он активно сотрудничает со следствием.


Кушнаренковский районный суд признал руководителя муниципалитета виновным, ему назначили 200 часов общественных работ. Кроме того, в случае вступления приговора в силу, чиновник будет обязан возместить нанесенный району ущерб.

Надзорное ведомство между тем намерено обжаловать приговор в связи его мягкостью.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
Теги: Кушнаренковский район суд приговор
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