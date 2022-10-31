В Башкирии вынесли приговор женщине, утопившей 3 подруг на Ямашлинском водохранилище
18:10, 31 окт 2022
Женщине, которая утопила машину со своими подругами на Ямашлинском водохранилище, дали шесть лет колонии.
18 апреля Гульгина Тахтарова (48 лет) поехала с двумя подругами на природу — отмечать день рождения. Одно но: содержание алкоголя в крови водительницы было превышено в семь раз. У водохранилища она свернула не туда — автомобиль скатился в воду. Виновница успела выбраться, подруги нет.
На Гульгину возбудили уголовное дело. Сегодня суд дал ей шесть лет колонии общего режима.
Источник: Mash Batash
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