В Башкирии вынесли приговор женщине, утопившей 3 подруг на Ямашлинском водохранилище

18:10, 31 окт 2022

Женщине, которая утопила машину со своими подругами на Ямашлинском водохранилище, дали шесть лет колонии.



18 апреля Гульгина Тахтарова (48 лет) поехала с двумя подругами на природу — отмечать день рождения. Одно но: содержание алкоголя в крови водительницы было превышено в семь раз. У водохранилища она свернула не туда — автомобиль скатился в воду. Виновница успела выбраться, подруги нет.



На Гульгину возбудили уголовное дело. Сегодня суд дал ей шесть лет колонии общего режима.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Mash Batash