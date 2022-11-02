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Жителя Кумертау оштрафовали за незаконное ношение формы сотрудника полиции

Жителя Кумертау оштрафовали за незаконное ношение формы сотрудника полиции

14:26, 02 ноя 2022

Жителя Кумертау привлекли к административной ответственности за то, что он незаконно носил форменную одежду сотрудника полиции. ЧП произошло, как уточнили в пресс-службе Кумертауского межрайонного суда Башкирии, в августе 2022 года.



По предоставленным данным, фигуранта административного дела задержали правоохранители, когда он разгуливал в форме по городу. Как выяснилось, он также купил пневматический пистолет с двумя газовыми баллончиками.

Свой поступок житель Кумертау объяснил тем, что хочет работать в правоохранительных органах. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере тысяч рублей с конфискацией формы и оружия.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Кумертау штраф
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