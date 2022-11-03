В Башкирии женщина убившая собственного сына получила 12 лет тюрьмы

12:19, 03 ноя 2022

В Башкирии 53-летнюю женщину, убившую своего 11-летнего сына, приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.







Убийство произошло в июле 2001 года.



Сожитель, испытывая неприязнь к ее сыну, уговорил убить сына. Сожители разработали план и подсудимая, под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лес в Баймакском районе. Она задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем.





Вердиктом коллегии присяжных заседателей жительница Сибая признана виновной, а ее супруг оправдан в подстрекательстве и пособничестве в убийстве малолетнего ребенка. Следственное управление несогласно с вынесенным приговором, в связи с чем принимаются меры к его обжалованию.

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Фото: следком Башкирии