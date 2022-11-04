Трое жителей Белебея угрожали "отжать" бизнес у местной предпринимательницы

17:29, 04 ноя 2022

В Белебее трое местных жителей в течение четырех месяцев пытались «отжать» бизнес по перевозке пассажиров по маршруту Белебей-Уфа-Белебей у местной предпринимательницы.







В прошлом году 36-летний горожанин за полтора миллиона рублей нанял двух мужчин, которые начали устраивать на бизнес нападки в лучших традициях рэкета. 48-летней бизнес-леди угрожали расправой, ее таксистам прокалывали шины, блокировали автомобили и даже останавливали на трассе, пересаживая пассажиров в свои автомобили. На этом банда не остановилась – злоумышленники заказали похоронный венок с именем женщины и оставили его на капоте машины.





По данным пресс-службы МВД Башкортостана, вымогатели требовали отдать им бизнес, оцененный в 13 млн рублей, а также еще два миллиона рублей «сверху». Организатора травли предпринимательницы уже задержали, он находится под стражей. Один его сообщник находится под домашним арестом, а другой объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело возбудили по статье о вымогательстве, совершенном организованной группой.

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