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Жительница Ишимбая оформляла микрозаймы, используя паспортные данные своих подруг

Жительница Ишимбая оформляла микрозаймы, используя паспортные данные своих подруг

11:54, 07 ноя 2022

Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

В Башкирии вынесли приговор жительнице города Ишимбай. Она признана виновной в мошенничестве и покушении на его совершение. Приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, обвиняемая на протяжении 2021 года, используя паспорта своих трех подруг, заключила 15 договоров займа в различных микрокредитных организациях на общую сумму свыше 111 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на ставки в букмекерских организациях.

Преступные действия женщины были пресечены сотрудниками полиции. Подсудимая признала вину, частично возместила причиненный ущерб.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Ишимбай мошенники кредит
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