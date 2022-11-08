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В Ишимбае судебные приставы закрыли школьный пищеблок

В Ишимбае судебные приставы закрыли школьный пищеблок

09:42, 08 ноя 2022

В Ишимбае судебные приставы закрыли пищеблок в местной школе. Как отмечает пресс-служба УФССП, помещение использовалось работниками не по назначению, проверка показала, что пищеблок не соответствует нормам СанПиН.



На школу завели административное дело. По решению суда, работу школьной кухни остановили на 90 дней. Директора же судебные приставы предупредили: за неисполнение постановления грозит уголовная ответственность. Судебные приставы взяли ситуацию под свой контроль.

Ранее Proural сообщал о том, что премьер-министр Башкирии поручил школам присоединиться к мониторингу качества питания, а местным администрациям — строго контролировать качество питания в образовательных организациях.

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Источник: proural.info
Фото: УФССП по РБ
Теги: Ишимбай
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