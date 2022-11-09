Жительницу Агидели оштрафовали за громкую музыку ранним утром

09:23, 09 ноя 2022

Жительница башкирского города Агидель была оштрафована на 2 000 рублей за громкую музыку в своей квартире в 5 часов утра. В ходе административного разбирательства она была признана виновной в нарушении ночного покоя граждан. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Краснокамского межрайонного суда.



Ранее сообщалось, что парламент Башкирии оспорил эффективность закона о тишине.



Напоминаем, что шуметь на территории республики запрещено с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в праздничные и выходные дни.



Читайте также: Агидель признали самым безработным городом в Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram