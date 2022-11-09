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В Башкирии возбудило уголовное дело против 43-летнего вора в законе Тимура Капбы

В Башкирии возбудило уголовное дело против 43-летнего вора в законе Тимура Капбы

14:01, 09 ноя 2022

МВД Башкирии по материалам местной ФСБ возбудило уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета и вора в законе Тимура Капбы. Об этом 9 ноября сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.



Как передали в МВД республики, с декабря прошлого года 43-летний мужчина координировал действия лиц из уголовной среды на территории Башкирии. Статус «вора в законе», полученный еще в 2013 году, обеспечивал ему подчинение тех, кто ниже в криминальной иерархии. Подозреваемый назначал так называемых «смотрящих», разрешал конфликты среди уголовников и распределял деньги.


Ранее Капбу неоднократно судили за кражу, грабеж и разбой. Сейчас он находится за пределами России. Полиция выясняет его точное местонахождение. В ближайшее время главное следственное управление МВД Башкирии намерено обратиться в суд для заочного избрания меры пресечения для подозреваемого.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: вор в законе уголовное дело Башкирия
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