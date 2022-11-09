Житель Уфы, забетонировавший заживо в колодце свою жену, решил обжаловать приговор

21:49, 09 ноя 2022

Неожиданное продолжение получила жуткая история, где уфимец заживо забетонировал свою жену в колодце на даче. Первоначально суд отправил его на 9 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима, вот только сам душегуб таким поворотом остался не доволен и настрочил апелляционную жалобу в Верховный суд с просьбой смягчить «излишне суровый» приговор. Какие доводы приводил мужчина и что в итоге решила судебная коллегия – читайте в материале «Комсомолки».







ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ НАШЛИ В КОЛОДЦЕ ПОД СЛОЕМ БЕТОНА



Напомним, что эта леденящая душу история произошла в сентябре прошлого года. тогда в полицию пришел муж 50-летней инструктора по вождению из Уфы и заявил, что его жена пропала. Мол, Оксана П. поехала на турбазу рядом с рекой Сим, чтобы встретиться с подругами. Сам же он остался коротать время на даче в Иглинском районе. Вечером уфимец поехал за женой, но по пути они поругались, после чего Оксана попросила остановить машину и ушла в неизвестном направлении.



Поисковики и полиция 3 недели прочесывали окрестности Сима, а водолазы исследовали дно реки, но тело так и не нашли. А вот следователи быстро выяснили, что до подруг Оксана так и не добралась, а осталась на даче. После долгих бесед 44-летний Сергей все же признался, что задушил жену, потом сбросил тело в колодец и забетонировал его там, использовав почти полтонны стройматериалов. Мужчина уверял, что жена часто влезала в долги, и вот в пылу очередной ссоры он и решил расправиться с супругой. Позже выяснилось, что женщина была еще жива, когда ее сбрасывали в колодец, а погибла она не от удушения веревкой, а от удара при падении.





Чтобы добраться до тела, следователям пришлось разбивать толстый слой бетона. Фото: СК РБ



ЖЕНА ХРОМАЛА И САМА УПАЛА В КОЛОДЕЦ





В итоге в январе 2022 года Иглинский районный суд признал Сергея П. виновным в умышленном убийстве жены и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Правда, сам мужчина счел свой приговор излишне суровым и написал апелляционную жалобу в Верховный суд с просьбой пересмотреть дело.



Самое интересное, что по мнению Сергея П., он вовсе не виноват в смерти жены. В своей жалобе он подробно описывал, что супруга получила травму бедра и даже перенесла операцию по установлению протеза, из-за чего сильно хромала. Вот и в тот день, вероятно, она случайно упала в колодец и потеряла сознание. А сам же он, по невероятной случайности, как раз запланировал засыпать старый колодец на даче, но, когда высыпал несколько ведер гравия, увидел под камнями ноги жены.



- И тогда я просто настолько испугался, что не придумал ничего другого, как засыпать колодец полностью. И вообще, никаких следов на шее от веревки у жены не было, а значит, я ее не душил. А почему сразу во всем признался? Так был сильно пьян, вот и оговорил себя, - уверял Сергей в апелляции.



Также мужчина напирал на то, что у него на иждивении находится старенькая мать, он активно помогал следствию и давал показания, а также покаялся, что все же зацементировал жену в колодце, вместо того чтобы позвать на помощь. Ну разве он не заслуживает «справедливый» приговор?





3 недели волонтеры и полиция разыскивали Оксану, не подозревая, что она находится в колодце. Фото: соцсети



ПРИГОВОР ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ









В итоге Верховный суд Башкирии внимательно изучил все обстоятельства дела, включая показания свидетелей, и установил, что подсудимый реально испытывал неприязнь к своей жене и хотел расправиться с ней. Все доводы Сергея П. были опровергнуты, а значит, никаких оснований в смягчении приговора нет.



- Приговор Иглинского межрайонного суда Башкирии в отношении подсудимого оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, - припечатали в судебной коллегии Верховного суда.

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