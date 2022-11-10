В Башкирии задержали замминистра транспорта Виктора Жулькова

09:10, 10 ноя 2022

В Башкирии задержали замминистра транспорта республики Виктора Жулькова. Об этом пишет «РБК Уфа» со ссылкой на источник.



По данным «Ъ-Уфа», в Башкирии задержан заместитель министра транспорта республики Виктор Жульков. Журналисты сообщают, что чиновник может быть причастен к неприятной истории о превышении должностных полномочий. Мужчине якобы уже предъявили обвинение и сейчас он участвует в очной ставке.







По предварительной информации, Жульков может фигурировать в деле о ремонте улицы Горького в Сибае. В 2021 году лица из руководства города и Минтранса объявили конкурс на ремонт дороги зная, что в местном бюджете нет на это средств. Без проведения аукциона тендер на 9 миллионов якобы выиграла подконтрольная Минтрансу республики компания, работу которой оплатили в самом транспортном ведомстве. После завершения ремонта с ней могли заключить формальный контракт в администрации Сибая.



— Официальных уведомлений о задержании первого замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова от органов следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России не поступало. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, — рассказали в правительстве.









Напомним, Виктор Жульков родился в 1964 году в Уфе. Получил два высших образования: во Всесоюзном инженерно-строительном институте и Башкирской академии госслужбы и управления при президенте Башкортостана. В транспортной отрасли работает с 1986 года — начинал путь с Башкирской объединенной дирекции строящихся автомобильных дорог (в дальнейшем — Управление дорожного хозяйства республики). Имеет звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан» и знак «Почетный дорожник России».



В 2021 году Жульков был исполняющим обязанности министра транспорта из-за отставки Алана Марзаева. С назначением нового руководителя ведомства стал его первым заместителем.



Согласно антикоррупционной декларации Жулькова, на конец 2021 года за ним числятся два земельных участка: один площадью 2198 квадратных метров, второй — 600 квадратных метров. В пользовании у него земельный участок для огородничества площадью 394 квадратных метра, а также две квартиры: по 30 и 42,6 квадратного метра. Также, согласно Российскому союзу автостраховщиков, на Жулькова зарегистрирована Toyota Land Cruiser с номером 888.





Задекларированный годовой доход составил 27 593 115,28 рубля. У супруги — 132 567,06 рубля. В ее пользовании находятся 2 дома по 286 квадратных метров, а также 2 участка под жилое строительство площадью 2198 и 600 квадратных метров соответственно.

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Фото: Transport.bashkortostan.ru