В Белебее работодатель задолжал работникам миллион рублей

09:40, 10 ноя 2022

Белебеевская прокуратура заставила рассчитаться по долгам с рабочими злостного неплательщика, сообщает пресс-служба надзорного органа.







«Производственное объединение Белебей» оставило без зарплаты сразу 15 человек. Сотрудники не получали деньги с августа 2021 по май 2022 года, сумма долга продолжала копиться и дошла почти до миллиона рублей.



Ситуация сдвинулась с мертвой точки после проверки со стороны прокуратуры. Все материалы надзорное ведомство отправило следователям. Те, в свою очередь, завели уголовное дело.



В итоге после судебных разбирательств рабочим наконец удалось получить законные выплаты.





Ранее сообщалось о том, что в Уфе завели уголовное дело на местного предпринимателя, которого обвиняют в том, что он не платил подчиненным зарплату на протяжении двух месяцев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram