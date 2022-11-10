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В Белебее работодатель задолжал работникам миллион рублей

В Белебее работодатель задолжал работникам миллион рублей

09:40, 10 ноя 2022

Белебеевская прокуратура заставила рассчитаться по долгам с рабочими злостного неплательщика, сообщает пресс-служба надзорного органа.



«Производственное объединение Белебей» оставило без зарплаты сразу 15 человек. Сотрудники не получали деньги с августа 2021 по май 2022 года, сумма долга продолжала копиться и дошла почти до миллиона рублей.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки после проверки со стороны прокуратуры. Все материалы надзорное ведомство отправило следователям. Те, в свою очередь, завели уголовное дело.

В итоге после судебных разбирательств рабочим наконец удалось получить законные выплаты.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе завели уголовное дело на местного предпринимателя, которого обвиняют в том, что он не платил подчиненным зарплату на протяжении двух месяцев.

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Источник: proural.info
Теги: Белебеевский район Белебей зарплата
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