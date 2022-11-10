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В Стерлитамаке директрису мебельной фабрики будут судить за аферу на 2,2 миллиона рублей

В Стерлитамаке директрису мебельной фабрики будут судить за аферу на 2,2 миллиона рублей

11:41, 10 ноя 2022

Стерлитамакская прокуратура отправила в суд дело против местной жительницы, руководившей «Стерлитамакской мебельной фабрикой», сообщает пресс-служба надзорного органа. Женщину обвиняют в особо крупном мошенничестве.



Следствие установило, что осенью 2020 года горожанка заключила 28 договоров на изготовление мебели под заказ почти на 2,2 млн рублей. При этом свои обязательства предприятие не выполнило. Вскоре в ситуацию вмешались правоохранительные органы.

Свою вину жительница не признала. Заседание по ее делу пройдет в Стерлитамакском городском суде. Разбирательства продолжаются.


Ранее сообщалось о том, что уфимца посадили за мошенничество в размере 2 млн рублей. Аферист договорился с бизнес-партнером начать перепродажу айфонов и взял у приятеля деньги на закупку первой партии, однако вскоре после этого просто смылся со всеми средствами.

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Источник: proural.info
Теги: Стерлитамак мошенники суд
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