Житель Дюртюлинского района Башкирии сделал из квартиры своей подруги наркопритон
17:18, 10 ноя 2022
В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сделал из квартиры своей подруги наркопритон. Об этом 10 ноября сообщил местный суд.
Мужчина предоставлял знакомым наркоманам помещение в жилище за бутылку водки. Он пускал их в квартиру употреблять запрещенные вещества, когда его сожительницы не было дома. Впоследствии о наркопритоне узнали полицейские.
На суде фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся. Его приговорили к двух годам лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии возбудило уголовное дело против 43-летнего вора в законе Тимура Капбы. Как передали в МВД республики, с декабря прошлого года 43-летний мужчина координировал действия лиц из уголовной среды на территории Башкирии.