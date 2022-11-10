Житель Дюртюлинского района Башкирии сделал из квартиры своей подруги наркопритон

17:18, 10 ноя 2022

В Дюртюлинском районе Башкирии вынесли приговор местному жителю, который сделал из квартиры своей подруги наркопритон. Об этом 10 ноября сообщил местный суд.



Мужчина предоставлял знакомым наркоманам помещение в жилище за бутылку водки. Он пускал их в квартиру употреблять запрещенные вещества, когда его сожительницы не было дома. Впоследствии о наркопритоне узнали полицейские.







На суде фигурант уголовного дела признал вину и раскаялся. Его приговорили к двух годам лишения свободы.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии возбудило уголовное дело против 43-летнего вора в законе Тимура Капбы. Как передали в МВД республики, с декабря прошлого года 43-летний мужчина координировал действия лиц из уголовной среды на территории Башкирии.

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