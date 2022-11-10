Замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова взяли под домашний арест

18:53, 10 ноя 2022

Ленинский райсуд Уфы избрал меру пресечения в отношении заместителя министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова, о задержании которого стало известно накануне, 9 ноября. Сегодня его взяли под домашний арест — чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.







— По версии следствия, в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурсных процедур обеспечили осуществление организацией ремонтных работ по улице Горького города Сибай, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. — В последующем должностные лица выделили незапланированные к освоению бюджетные средства и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.





Жульков и его защитники возражали против избрания меры пресечения, суд постановил содержать замминистра под домашним арестом до 9 января 2023 года. Напомним, в этом году с Минтрансом были связаны два скандала: в июле полиция провела выемку документов в ведомстве, а в сентябре против чиновников министерства и администрации Сибая возбудили уголовные дела.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Тransport.bashkortostan.ru