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Замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова взяли под домашний арест

Замминистра транспорта Башкирии Виктора Жулькова взяли под домашний арест

18:53, 10 ноя 2022

Ленинский райсуд Уфы избрал меру пресечения в отношении заместителя министра транспорта Башкирии Виктора Жулькова, о задержании которого стало известно накануне, 9 ноября. Сегодня его взяли под домашний арест — чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



— По версии следствия, в сентябре 2021 года неустановленные лица из числа руководства Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, действуя по предварительному сговору с Жульковым, без проведения конкурсных процедур обеспечили осуществление организацией ремонтных работ по улице Горького города Сибай, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. — В последующем должностные лица выделили незапланированные к освоению бюджетные средства и легализовали их через фиктивно проведенный в декабре 2021 года аукцион.


Жульков и его защитники возражали против избрания меры пресечения, суд постановил содержать замминистра под домашним арестом до 9 января 2023 года. Напомним, в этом году с Минтрансом были связаны два скандала: в июле полиция провела выемку документов в ведомстве, а в сентябре против чиновников министерства и администрации Сибая возбудили уголовные дела.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Тransport.bashkortostan.ru
Теги: Жульков Виктор арест Уфа
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