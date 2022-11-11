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Жителя Буздякского района Башкирии осудят за мошенничество при продаже мяса

Жителя Буздякского района Башкирии осудят за мошенничество при продаже мяса

10:20, 11 ноя 2022

В Буздякском районе мужчина предстанет перед судом за мошенничество под видом реализации мяса. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

С июля по ноябрь 2021 года обвиняемый получил от местных жителей восемь голов крупного рогатого скота и 215 кг мяса для дальнейшей реализации. Полученными от продажи деньгами он распорядился по своему усмотрению.



Ущерб от противоправных действий мужчины составил 520 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось о том, что житель Буздякского района Башкирии избил свою 62-летнюю любовницу, сжег ее дом и угнал машину. Поджигателя заключили под стражу, разбирательства по делу продолжаются.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Буздякский район мошенничество
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