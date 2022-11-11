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В Кугарчинском районе Башкирии обнаружили пять незаконных свалок

В Кугарчинском районе Башкирии обнаружили пять незаконных свалок

15:54, 11 ноя 2022

В Кугарчинском районе обнаружили пять незаконных свалок. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Свалки твердых бытовых отходов удалось найти при помощи аэрокосмических снимков с сервисов «Google Карты», «Яндекс Карты» и данных портала услуг «Публичная кадастровая карта». Специалисты увидели, что на территориях деревень Воскресенское, Леоновский, Валитово, Юлбашево и села Худайбердино начали образовываться мусорные полигоны. На свалки постоянно привозятся бытовые отходы.

Отмечается, что на всех захламленных участках отсутствуют таблички, предупреждающие о запрете выброса мусора.
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Источник: www.proural.info
Теги: Кугарчинский район свалка
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