В Кугарчинском районе Башкирии обнаружили пять незаконных свалок

15:54, 11 ноя 2022

В Кугарчинском районе обнаружили пять незаконных свалок. Об этом сообщает Россельхознадзор Башкирии.



Свалки твердых бытовых отходов удалось найти при помощи аэрокосмических снимков с сервисов «Google Карты», «Яндекс Карты» и данных портала услуг «Публичная кадастровая карта». Специалисты увидели, что на территориях деревень Воскресенское, Леоновский, Валитово, Юлбашево и села Худайбердино начали образовываться мусорные полигоны. На свалки постоянно привозятся бытовые отходы.



Отмечается, что на всех захламленных участках отсутствуют таблички, предупреждающие о запрете выброса мусора.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram