Замглавы Белокатайского района Башкирии обвиняется в совершении 35 должностных преступлений
09:13, 14 ноя 2022
Заместитель главы Белокатайского района обвиняется в совершении 35 должностных преступлений. Салаватский межрайонный суд начал судебное разбирательство в отношении чиновника, сообщает пресс-служба суда.
Следствие считает, что замглавы выдал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 35 жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в селе Новобелокатай, а также заключил муниципальные контракты на покупку квартир, не проверив их надлежащим образом на соответствие требованиям строительных, санитарных и технических норм и пригодность для проживания. Впоследствии данные квартиры были приняты в муниципальную собственность и предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе проживания в данных квартирах выявились существенные недостатки.
Свою вину чиновник не признал. Расследование продолжается.