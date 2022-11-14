Замглавы Белокатайского района Башкирии обвиняется в совершении 35 должностных преступлений

09:13, 14 ноя 2022

Заместитель главы Белокатайского района обвиняется в совершении 35 должностных преступлений. Салаватский межрайонный суд начал судебное разбирательство в отношении чиновника, сообщает пресс-служба суда.







Следствие считает, что замглавы выдал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 35 жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в селе Новобелокатай, а также заключил муниципальные контракты на покупку квартир, не проверив их надлежащим образом на соответствие требованиям строительных, санитарных и технических норм и пригодность для проживания. Впоследствии данные квартиры были приняты в муниципальную собственность и предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе проживания в данных квартирах выявились существенные недостатки.





Свою вину чиновник не признал. Расследование продолжается.

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