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В Башкирии авто арестованного Ильдуса Шайбакова выставили на торги

В Башкирии авто арестованного Ильдуса Шайбакова выставили на торги

09:55, 14 ноя 2022

Автомобили экс-начальника начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова выставили на продажу со скидкой 30%. Об этом сообщили в региональном управлении Росимущества.



Ведомство разместило извещение о реализации имущества на основании судебного решения. Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 2014 года выпуска продают за 2,2 млн рублей.

— Транспортные средства ранее принадлежали бывшему начальнику МРЭО ГИБДД Республики Башкортостан Ильдусу Шайбакову, имущество которого было изъято в доход государства в связи с непредоставлением доказательств о законности его приобретения, — рассказали в Росимущества.

Торги пройдут на площадке «РТС-Тендер». Заявки на участие на аукционе будут принимать до 3 декабря.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Шайбаков Ильдус
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