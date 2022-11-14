Житель Бакалинского района Башкирии напал с ножом на знакомого, приревновав жену

11:23, 14 ноя 2022

Пьяный мужчина на почве ревности напал с ножом на соперника. Дело жителя Бакалинского района рассмотрел Чекмагушевский межрайонный суд, об это сообщили в прокуратуре Башкирии.







Все произошло в апреле 2022 года. В суде было установлено, что мужчина выпивал у себя дома, разговаривая с женой. В результате между ними начался конфликт. Подсудимый приревновал супругу к своему знакомому и, схватив нож, отправился к нему домой.



На месте злоумышленник, не слушая соперника, накинулся на него с ножом и нанес несколько ударов. Потерпевший сопротивлялся и получил серьезные ранения.





Свою вину подсудимый признал частично. Его приговорили к 6 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Злоумышленника также обязали выплатить моральный вред в размере 450 тысяч рублей.

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