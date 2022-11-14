В Белебее сотрудница МФЦ устроилась на работу с поддельным дипломом

11:29, 14 ноя 2022

В Белебее осудили местную жительницу, которая устроилась на работу в МФЦ, показав поддельный диплом. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



В суде выяснилась, что в марте 2022 года женщина прошла собеседование на должность ведущего специалиста операционного зала в МФЦ. На основании диплома о среднем специальном образовании ее приняли на работу. Однако при проверке оказалось, что ее документ поддельный и она не проходила обучение.







Позже злоумышленница призналась, что диплом купила в интернете за 18 тысяч рублей. Женщина вину признала. Ее приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев.



Ранее сообщалось о том, что в Белебее работодатель задолжал работникам миллион рублей.

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