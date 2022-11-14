Житель Янаула задолжал дочери более 1 млн рублей и был объявлен в розыск

12:11, 14 ноя 2022

Житель Янаула задолжал несовершеннолетней дочери крупную сумму денег. Мужчина продолжает скрываться от ответственности, об этом сообщили в ГУФССП Башкирии.







Судебные приставы республики объявили в розыск 46-летнего жителя Янаула Ильдара Минигулова. Мужчина долгое время не платил алименты дочери и накопил долг в 1,2 млн рублей. Приставы сообщили, что к злоумышленнику уже был применен весь комплекс принудительных мер для взыскания задолженности. Ему также запрещено выезжать из страны. Однако это никак не повлияло на горе-отца.





Сообщается также, что Ильдар Минигулов, зная о долге, длительное время скрывается. Сейчас он не проживает по известному приставам адресу. Предполагается, что мужчина переехал в Москву или Московскую область и снимает там квартиру. Граждан, которые имеют какую-либо информацию о нем, просят сообщать по номеру: 8 (927) 302-32-87, 8 (347) 273-56-40.

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