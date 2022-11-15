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В Дюртюлях за продажу контрафактной водки осудили местного жителя

В Дюртюлях за продажу контрафактной водки осудили местного жителя

10:29, 15 ноя 2022

В Дюртюлях осудили местного жителя, который продавал контрафактную водку. Его обвинили в перевозке, хранении и сбыте без лицензии немаркированного алкоголя. Мужчина также незаконно использовал чужой товарный знак и деньги сторонних компаний, об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



Следователи выяснили, что подсудимый решил основать бизнес и предложил четверым знакомым заниматься продажей немаркированного алкоголя, приклеивая на бутылки этикетки водки «Зеленая марка кедровая». Свою продукцию мужчины продавали местным жителям. Всего у них обнаружили 648 бутылок контрафактного алкоголя. Так, ущерб, причиненный правообладателю товарного знака, был оценен в 144 тысячи рублей.

Кроме того, в 2019 году злоумышленник потратил деньги с «топливных карт» двух организаций, в которых работали его знакомые. Мужчина оплачивал ими бензин, чтобы поставлять поддельный алкоголь. Этим он причинил компаниям ущерб в 60 тысяч рублей.


Незаконный бизнес подсудимого раскрыли сотрудники полиции. На мужчину завели уголовное дело по четырем статьям. Он частично признал свою вину. Злоумышленника приговорили к 4 годам условно и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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Источник: proural.info
Теги: Дюртюли Дюртюлинский район контрафакт суд
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