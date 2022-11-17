В Башкирии трое полицейских, осужденных за изнасилование дознавательницы, подали апелляцию

09:52, 17 ноя 2022

Экс-полицейские Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев, которых признали виновными в групповом изнасиловании бывшей дознавательницы, подали апелляционную жалобу. Они намерены обжаловать решение Кировского районного суда Уфы о выплате пострадавшей моральной компенсации в 2,9 млн рублей, сообщил ИА «Башинформ», ссылаясь на начальника общего отдела суда.







Дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии, однако апелляционная жалоба еще не была им принята.

Напомним, уголовное дело на трех полицейских длится с 29 октября 2018 года. Мужчин задержали после посиделок в отделе МВД Уфимского района. Заявление на бывших правоохранителей написала их коллега.





По решению Верховного суда республики экс-полицейские Эдуард Матвеев и Салават Галиев получили 7 лет колонии общего режима, а Павел Яромчук — 5,5 лет. Смягчающим обстоятельством стала беременность супруги.

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