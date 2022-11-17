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В Дюртюлях пьющая мать морила голодом детей-двойняшек

В Дюртюлях пьющая мать морила голодом детей-двойняшек

10:42, 17 ноя 2022

В Дюртюлях местную жительницу обвинили в жестоком обращении с собственными детьми. На нее завели уголовное дело за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.



Правоохранители выяснили, что женщина в 2011 году родила двойняшек. Однако чем старше становились дети, тем хуже с ними обращались, так как их мать начала выпивать. К 11 годам двойняшки проживали в антисанитарных условиях, часто не ели из-за, чего сильно исхудали.

Семьей заинтересовались органы опеки. Мать детей неоднократно привлекали к административной ответственности и требовали воспитывать  малышей должным образом, однако это не дало никаких результатов. Женщина продолжала пить и вести себя аморально.

Обвиняемая признала свою вину. Детей передали сотрудникам социального учреждения.

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Источник: proural.info
Теги: Дюртюли Дюртюлинский район
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