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СКР начал проверку после видео, где инвалид-колясочник в Благоварском районе Башкирии ползет до квартиры

СКР начал проверку после видео, где инвалид-колясочник в Благоварском районе Башкирии ползет до квартиры

11:38, 17 ноя 2022

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт нарушения прав подростка-инвалида в Благоварском районе Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жительница села Языково рассказала, что ее младший брат – инвалид, он вынужден передвигаться на коляске. Из-за того, что на лестнице возле его жилого дома отсутствует специальный пандус, несовершеннолетний вынужден подниматься по ней ползком.



Женщина поведала, что по поводу этой проблемы семья инвалида обращалась в местный сельсовет. Чиновники заверили, что пандус будет сделан, однако по словам местной жительницы, обещание выполнено так и не было.

Александр Бастыкин поручил главе регионального СК организовать проверку по данному факту.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Благоварский район инвалид следствие
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