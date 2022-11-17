Глава МВД Башкирии Роман Деев ушел в отставку

14:27, 17 ноя 2022

Глава МВД Башкирии Роман Деев ушел в отпуск с последующим увольнением. Предположительно, причиной стали скандалы в министерстве.



Как сообщает Mash Batash, в столицу Башкирии с проверкой намерены прибыть сотрудники российского МВД. Они расследуют причины ареста заместителя главы республиканского ведомства Андрея Москвитина.







Также на решение об отставке могло повлиять создание ОПГ бывшим начальником ГИБДД Башкирии Ильдусом Шайбаковым, который вместе с подчиненными продавал водительские права. Напомним, у его родственников обнаружили дорогостоящее имущество, предположительно купленное на незаконно полученные деньги.

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