В Илишевском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который поджег дом родственницы

18:44, 17 ноя 2022

Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба.







В Илишевском районе вынесли приговор мужчине за поджог дома родственницы. Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, он признан виновным по статье “Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога”.





В марте 2022 года во дворе дома своей сестры в селе Исанбаево пьяный мужчина поссорился с родственниками, поджег дом и скрылся. В результате жилище полностью уничтожено огнем, потерпевшей причинен ущерб на общую сумму около 380 тысяч рублей. Злоумышленник свою вину признал.



Прокуратура обжаловала приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.

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