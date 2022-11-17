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В Илишевском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который поджег дом родственницы

В Илишевском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который поджег дом родственницы

18:44, 17 ноя 2022

Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба.



В Илишевском районе вынесли приговор мужчине за поджог дома родственницы. Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, он признан виновным по статье “Умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога”.


В марте 2022 года во дворе дома своей сестры в селе Исанбаево пьяный мужчина поссорился с родственниками, поджег дом и скрылся. В результате жилище полностью уничтожено огнем, потерпевшей причинен ущерб на общую сумму около 380 тысяч рублей. Злоумышленник свою вину признал.

Прокуратура обжаловала приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Илишевский район суд
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