В Башкирии приняли 3 закона по поддержке участников СВО и их семей

19:00, 17 ноя 2022

Башкирия приняла три закона по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Депутаты Госсобрания-Курултая одобрили все инициативы на заседании 17 ноября.



Первый закон предусматривает освобождение участников СВО или их супругов или родителей от уплаты транспортного налога за 2022 года.







Вторая мера дает возможность военнослужащим приобрести жилье, независимо от его площади, по льготной цене через фонд развития жилищного строительства республики.



Третья норма позволит членам семей бойцов бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме и на дому. Помощь будет оказываться автономными некоммерческими организациями в рамках государственного социального заказа. Этой возможностью смогут воспользоваться супруга участника СВО и дети, его родители, бабушки и дедушки нетрудоспособного возраста, а также детям до 18 лет, ставших инвалидами.





– Каждая семья, которой нужна помощь, должна эту помощь получить. Тут многое зависит от органов местного самоуправления и социальных служб. Ждем от них содействия в организации социального сопровождения семей и обратной связи. Будем анализировать поступающую информацию и принимать на ее основе дальнейшие решения, – отметил спикер парламента Коснтантин Толкачев.

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