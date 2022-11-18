В Белорецке автомойку обязали выплатить полмиллиона рублей за испорченное сидение люксового внедорожника

09:08, 18 ноя 2022

В Белорецке суд обязал автомойку выплатить владелице Porsche Cayenne полмиллиона рублей. Во время работ сотрудники испортили сидение дорогостоящего автомобиля.







Женщина заказала внешнюю мойку внедорожника и уборку салона — нужно было пропылесосить полы, помыть коврики, протереть панель управления и удалить с водительского сидения части отпечатанной с одежды наклейки. За это она заплатила 1700 рублей. Забрав машину, владелица авто заметила на сидении дефект кожаного покрытия. Работники мойки подтвердили, что он появился во время чистки от наклейки, но возмещать расходы отказались.



Горожанка обратилась в специализированный сервис, где ей сказали, что необходимо заменить кожу сидения — по-другому устранить дефект не представляется возможным. Женщина снова поехала на автомойку, но руководство не стало даже принимать ее претензию.





Тогда она заказала экспертизу. Результаты показали, что дефект невозможно устранить и он значительно снижает рыночную стоимость внедорожника. Стоимость замены материала оценили более чем в 200 тысяч рублей.



Женщина обратилась в суд, который взыскал с предпринимателя ущерб за поврежденную вещь, компенсацию морального вреда, судебные расходы, расходы за проведение экспертизы и штраф за несоблюдение требований потребителя. Общая сумма выплаты составила более 540 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.

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