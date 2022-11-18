Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Белокатайском районе Башкирии за пьяную езду осудили местного жителя

В Белокатайском районе Башкирии за пьяную езду осудили местного жителя

12:17, 18 ноя 2022

В Белокатайском районе перед судом предстал сельчанин, который неоднократно попадался на пьяной езде.

Так, в апреле мужчина сел за руль в нетрезвом виде, хотя ранее уже привлекался к уголовному наказанию за это нарушение. По пути его остановили автоинспекторы и отстранили мужчину от управления машиной. При этом проходить медосвидетельствование он отказался.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сельчанин стал фигурантом дела о повторном вождении в нетрезвом виде и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запретил садиться за руль на четыре года.

Читайте также:

Замглавы Белокатайского района Башкирии обвиняется в совершении 35 должностных преступлений
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Белокатайский район суд
Читайте также

Житель Ермекеевского района Башкирии шантажировал знакомую интимным видео
Происшествия в Башкирии
Житель Ермекеевского района Башкирии шантажировал знакомую интимным видео
Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
Происшествия в Башкирии
Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение
Человек и закон в Башкирии
В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение
Автоледи из Стерлибашевского района за езду в нетрезвом виде отправили в колонию
Происшествия в Башкирии
Автоледи из Стерлибашевского района за езду в нетрезвом виде отправили в колонию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: