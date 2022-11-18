В Белокатайском районе Башкирии за пьяную езду осудили местного жителя

12:17, 18 ноя 2022

В Белокатайском районе перед судом предстал сельчанин, который неоднократно попадался на пьяной езде.



Так, в апреле мужчина сел за руль в нетрезвом виде, хотя ранее уже привлекался к уголовному наказанию за это нарушение. По пути его остановили автоинспекторы и отстранили мужчину от управления машиной. При этом проходить медосвидетельствование он отказался.







Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сельчанин стал фигурантом дела о повторном вождении в нетрезвом виде и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запретил садиться за руль на четыре года.

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