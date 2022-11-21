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В Нефтекамске у пьяного водителя конфисковали автомобиль

В Нефтекамске у пьяного водителя конфисковали автомобиль

10:34, 21 ноя 2022

В Нефтекамске перед судом предстал мужчина, повторно севший за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Водителя уже дважды привлекали к ответственности за пьяную езду. Однако это не стало для него уроком. В августе 2022 года инспекторы снова задержали мужчину за аналогичное нарушение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.



Суд приговорил злоумышленника к 240 часам обязательных работ, на два года лишил его водительских прав, а также конфисковал его автомобиль в доход государства.

Ранее сообщалось о том, что пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым.

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Источник: www.proural.info
Теги: Нефтекамск конфискация
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