В Нефтекамске у пьяного водителя конфисковали автомобиль
10:34, 21 ноя 2022
В Нефтекамске перед судом предстал мужчина, повторно севший за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Водителя уже дважды привлекали к ответственности за пьяную езду. Однако это не стало для него уроком. В августе 2022 года инспекторы снова задержали мужчину за аналогичное нарушение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Суд приговорил злоумышленника к 240 часам обязательных работ, на два года лишил его водительских прав, а также конфисковал его автомобиль в доход государства.
Ранее сообщалось о том, что пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым.