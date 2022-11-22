В Бурзянском районе Башкирии закрыли опасный экстремальный аттракцион

11:44, 22 ноя 2022

В Бурзянском районе правоохранители закрыли экстремальный аттракцион. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.







Предприниматель открыл аттракцион «ЗИПЛАЙН». Это спуск с использованием сил гравитации по натянутому стальному канату. Он закреплялся на Каповой пещере и проходил через реку Белую. Многие туристы испробовали аттракцион. Однако проверка показала, что у конструкции нет проектной документации, а тест по безопасности она не проходила.



В результате прокуратура потребовала закрыть опасное развлечение, пока все нарушения не будут устранены. Суд встал на сторону надзорного ведомства.





Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе «пропало» озеро Ыгышма, или Плавучее озеро: вся вода ушла под землю. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш», на территории которого расположен водоем, рассказали, что это происходит второй год подряд.

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Фото: "Зиплайн в Башкортостане"