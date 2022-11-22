Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Бурзянском районе Башкирии закрыли опасный экстремальный аттракцион

В Бурзянском районе Башкирии закрыли опасный экстремальный аттракцион

11:44, 22 ноя 2022

В Бурзянском районе правоохранители закрыли экстремальный аттракцион. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



Предприниматель открыл аттракцион «ЗИПЛАЙН». Это спуск с использованием сил гравитации по натянутому стальному канату. Он закреплялся на Каповой пещере и проходил через реку Белую. Многие туристы испробовали аттракцион. Однако проверка показала, что у конструкции нет проектной документации, а тест по безопасности она не проходила.

В результате прокуратура потребовала закрыть опасное развлечение, пока все нарушения не будут устранены. Суд встал на сторону надзорного ведомства.


Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе «пропало» озеро Ыгышма, или Плавучее озеро: вся вода ушла под землю. Сотрудники заповедника «Шульган-Таш», на территории которого расположен водоем, рассказали, что это происходит второй год подряд.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: "Зиплайн в Башкортостане"
Читайте также

В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро
Общество в Башкирии
В Бурзянском районе Башкирии «исчезло» Плавучее озеро
В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро
Происшествия в Башкирии
В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро
В Бурзянском районе строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» планируют завершить в 2020 году
Культура в Башкирии
В Бурзянском районе строительство историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» планируют завершить в 2020 году
В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе в реке утонул 7-летний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: