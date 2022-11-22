Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Экс-замглавы администрации Балтачевского района Башкирии осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты

Экс-замглавы администрации Балтачевского района Башкирии осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты

16:19, 22 ноя 2022

Бывшая заместитель главы администрации Балтачевского района по вопросам развития предпринимательства признана виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает следком по Башкирии.



В октябре 2020 года чиновница обманом убедила своего соседа подать заявку на получение единовременной социальной выплаты в рамках программы по поддержке индивидуального предпринимательства. Она сама подготовила все необходимые документы, который мужчина подал вместе с заявлением в центр соцподдержки населения Бирского района и города Бирска. На основании предоставленных документов с мужчиной, который ранее не занимался и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью, был заключен социальный контракт и ему были начислены 250 тыс. рублей для деятельности в сфере разведения крупного рогатого скота. При этом деньги мужчина так и не получил, поскольку подсудимая завладела его картой и сняла все начисленные средства, которые потратила на себя. Затем чиновницей были предоставлены отчеты от имени несостоявшегося предпринимателя с «липовыми» сведениями о выполнении условий социального контракта.

В результате преступных действий женщины бюджету ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения» был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.


Чиновница не признала свою вину. Она была уволена со службы. Для возмещения ущерба на ее имущество наложен арест.

Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также женщине запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 2 лет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Балтачевский район мошенничество суд
Читайте также

Замглавы Балтачевского района Башкирии подозревают в мошенничестве
Человек и закон в Башкирии
Замглавы Балтачевского района Башкирии подозревают в мошенничестве
В Благоварском районе чиновник незаконно помог приобрести своему знакомому квартиру
Происшествия в Башкирии
В Благоварском районе чиновник незаконно помог приобрести своему знакомому квартиру
В Башкирии замглавы администрации района подозревают в получении взятки
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии замглавы администрации района подозревают в получении взятки
В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына
Человек и закон в Башкирии
В Ермекеевском районе глава СП фиктивно устроила на работу своего сына


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: