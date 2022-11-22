Экс-замглавы администрации Балтачевского района Башкирии осуждена за мошенничество при получении соцвыплаты

16:19, 22 ноя 2022

Бывшая заместитель главы администрации Балтачевского района по вопросам развития предпринимательства признана виновной в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает следком по Башкирии.







В октябре 2020 года чиновница обманом убедила своего соседа подать заявку на получение единовременной социальной выплаты в рамках программы по поддержке индивидуального предпринимательства. Она сама подготовила все необходимые документы, который мужчина подал вместе с заявлением в центр соцподдержки населения Бирского района и города Бирска. На основании предоставленных документов с мужчиной, который ранее не занимался и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью, был заключен социальный контракт и ему были начислены 250 тыс. рублей для деятельности в сфере разведения крупного рогатого скота. При этом деньги мужчина так и не получил, поскольку подсудимая завладела его картой и сняла все начисленные средства, которые потратила на себя. Затем чиновницей были предоставлены отчеты от имени несостоявшегося предпринимателя с «липовыми» сведениями о выполнении условий социального контракта.



В результате преступных действий женщины бюджету ГКУ «Республиканский центр социальной поддержки населения» был причинен ущерб на вышеуказанную сумму.





Чиновница не признала свою вину. Она была уволена со службы. Для возмещения ущерба на ее имущество наложен арест.



Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Также женщине запрещено занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в течение 2 лет.

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