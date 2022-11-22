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Житель Уфы утопил несовершеннолетнюю в ванной

Житель Уфы утопил несовершеннолетнюю в ванной

18:02, 22 ноя 2022

Ранее Калининский суд Уфы назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме этого, суд взыскал с подсудимого компенсацию за моральный ущерб в размере одного миллиона рублей.

Как сообщила прокуратура РБ, в августе 2014 года мужчина поссорился с несовершеннолетней знакомой и в ярости схватил ее и окунул головой в ванну с водой. Злоумышленник отпустил девушку только тогда, когда она перестала подавать признаков жизни.



Сотрудники правоохранительных органов долгое время не могли раскрыть уголовное дело, так как мужчина утверждал, что в момент преступления отсутствовал дома. К тому же, дверь была заперта изнутри.

После совершения преступления убийца разыграл перед соседями сцену, что не может попасть в квартиру и под этим видом залез в комнату через балкон. Потом сообщил соседям, что обнаружил тело знакомой.

В прошлом году следователи по-новому внимательно изучили материалы дела, проанализировали телефонные разговоры мужчины и его жертвы, опросили родственников и знакомых, установили свидетелей происшествия и собрали доказательства вины подсудимого.


Следствие выяснило, что 9 августа 2014 года подсудимый вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, что и стало причиной конфликта.

Верховный суд РБ изучил материалы дела и оставил приговор без изменений.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство криминал
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