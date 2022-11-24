В Баймакском районе Башкирии огласили приговор водителю, насмерть сбившему ребенка

10:34, 24 ноя 2022

Суд вынес приговор по громкому делу водителя из Баймакского района, под колесами машины которого этим летом погиб ребенок.



Напомним, трагедия произошла вечером 25 июля этого года. 28-летний мужчина из Верхнетавлыкаево на Lada XRAY насмерть сбил шедшего вдоль дороги 14-летнего подростка, после чего скрылся с места аварии.







Уже спустя пару дней полиция нашла объявленного в розыск водителя. Свою вину он полностью признал.



Подсудимому назначили 7 лет колонии общего режима и лишение прав на три года. Кроме того, мужчина будет обязан выплатить 900 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии нетрезвый водитель вылетел в кювет.

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