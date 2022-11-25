Суд в Давлекановском районе Башкирии признал незаконным увольнение мобилизованного жителя

10:05, 25 ноя 2022

Суд Давлекановского района Башкирии 23 ноября признал незаконным увольнение местного жителя, которого призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.







С жалобой на увольнение мужчины в прокуратуру обратилась его супруга. В ходе проверки ведомство выяснило, что работодатель после мобилизации сотрудника якобы расторг трудовой договор по его же инициативе. Сам мобилизованный в ходе телефонного разговора сказал, что заявления об увольнении не писал.



Прокуратура вместе с женой мужчины подала иск против работодателя. По решению суда мобилизованного восстановили на работе, в его пользу взыскали зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда.





Ранее в Давлеканово квартирантка, угрожая ножом, отобрала у пенсионерки 5 тыс. рублей.

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