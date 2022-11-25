Житель Караидельского района Башкирии совершил возле больницы два преступления

11:05, 25 ноя 2022

В Караидельском районе перед судом предстал местный житель, совершивший двойное преступление. Его обвинили в краже и угоне.







В сентябре 2022 года мужчина, будучи пьяным, угнал припаркованный возле центральной районной больницы автомобиль. Завести машину он смог благодаря ключу, оставленному в замке зажигания. На улице было уже темно, посторонних вокруг не было, поэтому злоумышленник воспользовался моментом и выехал за пределы села.



Спустя некоторое время, снова выйдя на прогулку вокруг больницы в нетрезвом состоянии, он увидел незапертую машину. Мужчина открыл дверь, схватил лежавшее в салоне портмоне, вытащил из него все деньги и скрылся с места преступления.





Суд отправил мужчину в колонию строгого режима. Известно, что он не так давно вышел из мест лишения свободы.

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