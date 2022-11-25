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В Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф

В Дюртюлинском районе Башкирии регоператор по вывозу мусора выплатит штраф

14:14, 25 ноя 2022

В Башкирии регоператора по вывозу мусора «Дюртюлимелиоводстрой» обязали выплатить штраф 120 тысяч рублей за нарушение экологических требований. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку в компании, в ходе которой выявили нарушения.

— Региональный оператор не вывозил мусор с контейнерных площадок, расположенных на территории района, — сообщили в надзорном ведомстве.


Также, по данным прокуратуры, компания для создания видимости вносила недостоверные данные о вывозе отходов в информационную систему ТКО-Башкортостан. Фирму привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и предоставление недостоверных данных. «Дюртюлимелиоводстрой» обязали выплатить штраф.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Прокуратура Башкирии
Теги: Дюртюлинский район вывоз мусора
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