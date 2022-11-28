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В Башкирии осудили жительницу Архангельского района за жестокое обращение с сыном

В Башкирии осудили жительницу Архангельского района за жестокое обращение с сыном

13:21, 28 ноя 2022

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор в отношении жительницы Архангельского района за жестокое обращение с сыном.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Ее признали виновной по статьям УК РФ “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением” и “Применение насилия либо угроза его применения в отношении представителя власти”.


Подсудимая не заботилась о здоровье и развитии своего 6-летнего сына, распивала спиртные напитки, не занималась его воспитанием и обучением, выражалась нецензурной бранью в его адрес. А в апреле 2022 года женщина, замахиваясь топором, угрожала применить насилие в отношении прибывших с целью проверки поступившего сообщения сотрудников отдела полиции. Подсудимая признала вину в совершении преступлений.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Архангельский район суд
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