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В Краснокамском районе Башкирии осудили гонщика без прав, из-за которого погибла 17-летняя пассажирка

В Краснокамском районе Башкирии осудили гонщика без прав, из-за которого погибла 17-летняя пассажирка

10:16, 29 ноя 2022

Стал известен приговор суда жителю Краснокамского района, устроившего этим летом смертельную аварию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Напомним, трагедия произошла в июле на трассе Нефтекамск — Янаул. 26-летний подсудимый, не имея водительских прав, разъезжал со своей 17-летней пассажиркой на вазовской «девятке».

Выезжая со второстепенной дороги, гонщик на огромной скорости влетел в ехавшую по дороге «Приору». Обе машины съехали в кювет.

Очевидцы сразу же вызвали скорую. Ехавших в «Приоре» доставили в больницу, 17-летняя девушка скончалась на месте.


Свою вину мужчина признал. Ему назначили 5 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили прав на 2,5 года. Тем не менее прокуратура считает приговор слишком мягким, ведомство намерено обжаловать решение суда.

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Источник: proural.info
Теги: Краснокамский район суд аварии
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