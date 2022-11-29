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В Мелеузовском районе Башкирии 17 лет назад школьник зарубил топором собственного отца

В Мелеузовском районе Башкирии 17 лет назад школьник зарубил топором собственного отца

14:17, 29 ноя 2022

В Мелеузовском районе правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в 14-летнем возрасте во время ссоры убил своего отца. Душегуб оставался безнаказанным в течение 17 лет.



Трагедия произошла в апреле 2005 года в селе Зирган. Отец узнал, что его сын-подросток прогуливает школу. Во время конфликта юноша несколько раз ударил родителя топором по голове, после чего спрятал тело в железном ящике и закопал в огороде.

Через три года молодой человек рассказал обо всем матери после смерти старшего брата. Сельчанка заявлять на сына в полицию не стала. Парень вырос, женился и переехал в Санкт-Петербург. Там он попал за решетку за покушение на убийство жены. Освободившись из колонии, он познакомился с новым сожителем бывшей супруги и во время пьяного застолья рассказал об убийстве отца. Тот и обратился в правоохранительные органы.


По данным пресс-службы МВД Башкирии, свою вину отцеубийца признал и находится по стражей. В ближайшее время уголовное дело об убийстве рассмотрит суд.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УСК по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия убийство
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