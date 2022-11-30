Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Баймакском районе Башкирии осудили виновника ДТП, в котором пострадали дети

В Баймакском районе Башкирии осудили виновника ДТП, в котором пострадали дети

09:39, 30 ноя 2022

В Баймакском районе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В сентябре 2022 года мужчина сел за руль Peugeot 206 пьяным. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, где врезался в дерево. В момент ДТП в салоне были двое его несовершеннолетних детей, которые получили тяжкий вред здоровью.



Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии огласили приговор водителю, насмерть сбившему ребенка.

Читайте также:

В Мелеузовском районе Башкирии 17 лет назад школьник зарубил топором собственного отца
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Баймакский район суд ДТП
Читайте также

В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение
Человек и закон в Башкирии
В Балтачевском районе осудили водителя за неоднократное пьяное вождение
В Башкирии мотоциклист насмерть сбил девочку на электросамокате
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мотоциклист насмерть сбил девочку на электросамокате
Жителя Калтасинского района посадили за неоднократное нетрезвое вождение
Человек и закон в Башкирии
Жителя Калтасинского района посадили за неоднократное нетрезвое вождение
В Стерлитамаке вынесли приговор водителю, сбившему на тротуаре двух девочек
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке вынесли приговор водителю, сбившему на тротуаре двух девочек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: