В Баймакском районе Башкирии осудили виновника ДТП, в котором пострадали дети
09:39, 30 ноя 2022
В Баймакском районе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В сентябре 2022 года мужчина сел за руль Peugeot 206 пьяным. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, где врезался в дерево. В момент ДТП в салоне были двое его несовершеннолетних детей, которые получили тяжкий вред здоровью.
Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.