В Баймакском районе Башкирии осудили виновника ДТП, в котором пострадали дети

09:39, 30 ноя 2022

В Баймакском районе вынесли приговор виновнику ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.



В сентябре 2022 года мужчина сел за руль Peugeot 206 пьяным. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, где врезался в дерево. В момент ДТП в салоне были двое его несовершеннолетних детей, которые получили тяжкий вред здоровью.







Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.



Ранее сообщалось о том, что в Баймакском районе Башкирии огласили приговор водителю, насмерть сбившему ребенка.

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